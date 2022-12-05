Таропрогноз на 5-10 декабря 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро показывают возможные варианты развития событий.
Карты Таро все больше проникают в нашу культуру и являются частью жизни даже тех людей, которые не связаны с мистикой или магией. Картами Таро пользуются и психологи и коучи, ведь используют их как инструмент самопознания.
А для того, чтобы узнать больше о возможном будущем, читайте таропрогноз на 5-10 декабря от эзотерика Елены Кузьмич.
Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта недели "Тройка мечей"
Эта карта свидетельствует о душевной ране, разочаровании и отказе. Однако для того, чтобы дальше двигаться в отношениях, следует понять самую суть проблемы. Придется позаботиться о триумфе логики над эмоциями. У некоторых пар не исключен разрыв отношений и ощущения внутренней боли. Вам придется осознать болезненную правду, а возможно, и принять решение, которое идет наперекор вашим чувствам. Остерегайтесь обмана близкого человека.
Также речь идет о том, что из-за злобы относительно ситуации с отношениями, вы предпочитаете делать больно другим или скрываете свою ревность. Любые знания принесут скорбь.
Что бы то ни произошло, прежде всего следует быть честным с самим собой. Эта карта, кроме разочарования в любви, говорит о том, что следует с ясной головой осознавать сущность проблемы, но для этого следует обладать тяжелым самоконтролем, особенно, когда ваше сердце пытаются разбить.
Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели "Туз пентаклей"
Раньше, когда в расписании появлялась эта карта, то просто прекращали гадать, чтобы не "прогадать" свое счастье. Однако сейчас изменилось отношение к картам Таро, а потому расскажем больше об этой карте.
Она свидетельствует о награде, процветании, плодородии, но одновременно и о реальном отношении к жизни. Среди ее значений – практическое достижение цели, результаты, к которым можно прикоснуться, реальную власть, доверие в любой ситуации.
Также она указывает на новое дело, поиск счастья и погружения в реальный мир. Пора извлечь пользу из всего. Не пора строить воздушные замки, нужно позаботиться о реальных планах и тщательно проработать все детали. Используйте практические знания и умения ради себя и своего будущего. Наслаждайтесь своим счастьем.
Прогноз Таро на финансы
Карта недели "Страшный суд"
Эта карта рассказывает об осуждении, но одновременно важность внутреннего голоса, трансформацию, увольнение и т.д. Но она напоминает о расплате за действия, совершенные в прошлом. Но и напоминает о переоценке и возрождении, достижениях цели.
В течение этой недели не стоит кого-то винить, даже самого себя. Нужно избавиться от старых взглядов, которые не были верными. Сейчас пора взять новый старт, отбросить прошлое и перестать чувствовать вину за совершенные действия.
В результате вы сможете преодолеть препятствия, увидеть новые возможности и сделать правильный выбор.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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