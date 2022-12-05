Таропрогноз на 5-10 декабря 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро все больше проникают в нашу культуру и являются частью жизни даже тех людей, которые не связаны с мистикой или магией. Картами Таро пользуются и психологи и коучи, ведь используют их как инструмент самопознания.



А для того, чтобы узнать больше о возможном будущем, читайте таропрогноз на 5-10 декабря от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка мечей"

Эта карта свидетельствует о душевной ране, разочаровании и отказе. Однако для того, чтобы дальше двигаться в отношениях, следует понять самую суть проблемы. Придется позаботиться о триумфе логики над эмоциями. У некоторых пар не исключен разрыв отношений и ощущения внутренней боли. Вам придется осознать болезненную правду, а возможно, и принять решение, которое идет наперекор вашим чувствам. Остерегайтесь обмана близкого человека.

Также речь идет о том, что из-за злобы относительно ситуации с отношениями, вы предпочитаете делать больно другим или скрываете свою ревность. Любые знания принесут скорбь.

Что бы то ни произошло, прежде всего следует быть честным с самим собой. Эта карта, кроме разочарования в любви, говорит о том, что следует с ясной головой осознавать сущность проблемы, но для этого следует обладать тяжелым самоконтролем, особенно, когда ваше сердце пытаются разбить.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз пентаклей"

Раньше, когда в расписании появлялась эта карта, то просто прекращали гадать, чтобы не "прогадать" свое счастье. Однако сейчас изменилось отношение к картам Таро, а потому расскажем больше об этой карте.

Она свидетельствует о награде, процветании, плодородии, но одновременно и о реальном отношении к жизни. Среди ее значений – практическое достижение цели, результаты, к которым можно прикоснуться, реальную власть, доверие в любой ситуации.

Также она указывает на новое дело, поиск счастья и погружения в реальный мир. Пора извлечь пользу из всего. Не пора строить воздушные замки, нужно позаботиться о реальных планах и тщательно проработать все детали. Используйте практические знания и умения ради себя и своего будущего. Наслаждайтесь своим счастьем.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Страшный суд"

Эта карта рассказывает об осуждении, но одновременно важность внутреннего голоса, трансформацию, увольнение и т.д. Но она напоминает о расплате за действия, совершенные в прошлом. Но и напоминает о переоценке и возрождении, достижениях цели.

В течение этой недели не стоит кого-то винить, даже самого себя. Нужно избавиться от старых взглядов, которые не были верными. Сейчас пора взять новый старт, отбросить прошлое и перестать чувствовать вину за совершенные действия.

В результате вы сможете преодолеть препятствия, увидеть новые возможности и сделать правильный выбор.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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