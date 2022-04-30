Как ведьмина Вальпургиева ночь 30 апреля стала Первомаем: традиции и обычаи

Название происходит от имени христианской святой Вальпурги, чей день отмечается 1 мая.

Вальпургиева ночь – ночь с 30 апреля на 1 мая, языческий праздник, который отмечается в странах Центральной и Северной Европы.

Своими корнями традиция празднования Вальпургиевой ночи уходит в языческие времена, когда таким образом праздновался приход весны.

Считается, что в эту ночь слабеет предел между мирами мертвых и живых. Люди разжигают костры, чтобы отогнать мертвых и неприкаянных духов, которые по поверью блуждают в эти времена посреди живых. На рассвете наступает праздник Первомая.

Вальпургиева ночь: что это

В кельтских странах примерно в это же время отмечался Белтайн, а в некоторых германских землях, у англичан, чехов, словаков и литовцев на 1 мая принято водить хоровод вокруг Майского дерева. В традиции нордических мифов Вальпургиева ночь символизирует время, когда Один умер, чтобы понять значение рун.

Вальпургиева ночь: происхождение названия

Название происходит от имени христианской святой Вальпурги, чей день отмечается 1 мая. Святая Вальпурга - сестры святого Виллибальда, английской проповедницы христианства во франкских краях. Учитывая, что раннее христианство часто христианизировало языческие традиции, оба праздника слились в одно.

Вальпургиева ночь: традиции

Поверья о неистовом разгуле нечистой силы в ночь перед 1 мая были распространены только у германоязычных народов (немцы, австрийцы, народы Скандинавии). В горных районах Шотландии 1 мая отмечался как древний кельтский скотоводческий праздник Бельтана, связанный с культом солнца. В наши дни отголоски древнекельтского культа сохраняются в разжигании огромных костров на вершинах холмов и молитвенном обращении к солнцу. В равнинной Шотландии праздник принял общеевропейские черты: «майское дерево», «майская зелень», выбор «майской королевы».

В деревнях в Вальпургиеву ночь проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры, на которых иногда сжигали соломенное чучело ведьмы, и совершали обход дома с факелами, звонили в церковные колокола и т. п. Считалось, что травы в эту ночь обретают чудесную силу.

Вальпургиева ночь: что делают ведьмы

Согласно легенде, именно ночь с 30 апреля на 1 мая ведьмы, дождавшись определенного часа, натирают тело волшебной мазью и, произнеся заклинания, схватываются верхом на метлу, которая мгновенно донесет их до места шабаша.

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Музыканты играют на лошадиных черепах вместо скрипок, смычки же им заменяют кошачьи хвосты. Наконец, собравшиеся сжигают черного козла, черного быка и черную корову, а затем в непроглядной темноте прибегают к телесным утехам. После этого праздник окончен. Уставшие, но довольные, ведьмы снова садятся на метлы и отправляются по домам, где им предстоит тщательно исполнять роль добродетельных (или не очень) жен, с нетерпением ожидая очередной Вальпургиевой ночи, которая состоится ровно через год.

Вальпургиева ночь: обряды народов Европы

В древней Италии первого мая устраивали гуляния в честь богини Майи (Благой богини), покровительницы плодородия и земли, в честь которой был назван месяц май. В современных итальянцев в последний вечер апреля или 1 мая компании деревенских юношей ходят от дома к дому. Они носят зелёную ветвь, украшенную цветными лентами и свежими цветами, поют песню, в которой возвещают о приходе весны, и просят подношений. Кое-где в один из майских вечеров парни кладут зелёную ветвь у входа в дом своей милой. Это является формой предложения. Если девушка согласна выйти за него замуж, она берёт эту ветвь в дом. В противном случае выбрасывает её на дорогу. На Сицилии все от мала до велика 1 мая идут на луга. Там они собирают цветы (жёлтые ромашки) и делают из них букеты, венки и гирлянды. Затем направляются к часовням, где высказывают свои заветные желания. Сицилийцы считают, что эти ромашки должны принести счастье и здоровье.

У словаков и чехов в ночь перед первым мая юноши ставят деревца — «май». Это высокое хвойное дерево (пихта или ель), очищенная от коры, с оставленной наверху кроной. Верхушку дерева украшают разноцветными лентами, платками, калачиками. Ниже кроны подвешивают широкий венок из весенних цветов. В каждом селе ставится несколько таких деревцев, самое высокое из них — на главной деревенской площади. Кроме того, каждый юноша ставит деревце (обычно берёзку) перед домом своей девушки. Под маем на главной площади устраивалась первая молодёжная «музы́ка» на открытом воздухе. Парни с небольшим деревцем ходили по домам с колядками и приглашали девушек на танцы. За это приглашение девушки должны были одаривать юношей.

У хорватов и словенцев в некоторых местностях накануне 1 мая устраивались ритуальные шествия детей и молодежи. Празднично одетые группы детей и девушек обходили дома с добрыми пожеланиями и получали за это подарки.

1 мая во Франции — праздник ландышей, люди дарят их друг другу. Ландыши полагается засушить и хранить целый год, до следующего праздника. В знак дружбы и любви первого мая французы также дарят веточку боярышника, дуба, тополя. Девушкам с плохим характером дарят остролист, а лентяйкам — ветку бузины.

Как ведьмина Вальпургиева ночь 30 апреля стала Первомаем: детали

В народном календаре 1 мая — большой народный праздник весны, который отмечался (и отмечается) очень ярко и весело во всех странах Европы. Первомайский праздник был так популярен, что церкви не удалось ввести его в рамки своего календаря, хотя попытки к этому и делались.

Майский праздник 1 мая трансформировал из древнего весеннего фестиваля в Северном полушарии с танцами, пением и угощениями в совсем иное действие. В конце 19 века именно этот день был избран социалистами и коммунистами (Второй интернационал) Международным днем трудящихся в память о событиях на рынке сена в Чикаго.

Международный день труда также можно назвать «майским днем», но это празднование отличается от традиционного майского дня.

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