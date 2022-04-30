Как ведьмина Вальпургиева ночь 30 апреля стала Первомаем: традиции и обычаи

Название происходит от имени христианской святой Вальпурги, чей день отмечается 1 мая.
Вальпургиева ночь – ночь с 30 апреля на 1 мая, языческий праздник, который отмечается в странах Центральной и Северной Европы.
Своими корнями традиция празднования Вальпургиевой ночи уходит в языческие времена, когда таким образом праздновался приход весны.
Считается, что в эту ночь слабеет предел между мирами мертвых и живых. Люди разжигают костры, чтобы отогнать мертвых и неприкаянных духов, которые по поверью блуждают в эти времена посреди живых. На рассвете наступает праздник Первомая.
Вальпургиева ночь: что это
В кельтских странах примерно в это же время отмечался Белтайн, а в некоторых германских землях, у англичан, чехов, словаков и литовцев на 1 мая принято водить хоровод вокруг Майского дерева. В традиции нордических мифов Вальпургиева ночь символизирует время, когда Один умер, чтобы понять значение рун.
Вальпургиева ночь: происхождение названия
Название происходит от имени христианской святой Вальпурги, чей день отмечается 1 мая. Святая Вальпурга - сестры святого Виллибальда, английской проповедницы христианства во франкских краях. Учитывая, что раннее христианство часто христианизировало языческие традиции, оба праздника слились в одно.
Вальпургиева ночь: традиции
Поверья о неистовом разгуле нечистой силы в ночь перед 1 мая были распространены только у германоязычных народов (немцы, австрийцы, народы Скандинавии). В горных районах Шотландии 1 мая отмечался как древний кельтский скотоводческий праздник Бельтана, связанный с культом солнца. В наши дни отголоски древнекельтского культа сохраняются в разжигании огромных костров на вершинах холмов и молитвенном обращении к солнцу. В равнинной Шотландии праздник принял общеевропейские черты: «майское дерево», «майская зелень», выбор «майской королевы».
В деревнях в Вальпургиеву ночь проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры, на которых иногда сжигали соломенное чучело ведьмы, и совершали обход дома с факелами, звонили в церковные колокола и т. п. Считалось, что травы в эту ночь обретают чудесную силу.
Вальпургиева ночь: что делают ведьмы
Согласно легенде, именно ночь с 30 апреля на 1 мая ведьмы, дождавшись определенного часа, натирают тело волшебной мазью и, произнеся заклинания, схватываются верхом на метлу, которая мгновенно донесет их до места шабаша.
Музыканты играют на лошадиных черепах вместо скрипок, смычки же им заменяют кошачьи хвосты. Наконец, собравшиеся сжигают черного козла, черного быка и черную корову, а затем в непроглядной темноте прибегают к телесным утехам. После этого праздник окончен. Уставшие, но довольные, ведьмы снова садятся на метлы и отправляются по домам, где им предстоит тщательно исполнять роль добродетельных (или не очень) жен, с нетерпением ожидая очередной Вальпургиевой ночи, которая состоится ровно через год.
Вальпургиева ночь: обряды народов Европы
- В древней Италии первого мая устраивали гуляния в честь богини Майи (Благой богини), покровительницы плодородия и земли, в честь которой был назван месяц май. В современных итальянцев в последний вечер апреля или 1 мая компании деревенских юношей ходят от дома к дому. Они носят зелёную ветвь, украшенную цветными лентами и свежими цветами, поют песню, в которой возвещают о приходе весны, и просят подношений. Кое-где в один из майских вечеров парни кладут зелёную ветвь у входа в дом своей милой. Это является формой предложения. Если девушка согласна выйти за него замуж, она берёт эту ветвь в дом. В противном случае выбрасывает её на дорогу. На Сицилии все от мала до велика 1 мая идут на луга. Там они собирают цветы (жёлтые ромашки) и делают из них букеты, венки и гирлянды. Затем направляются к часовням, где высказывают свои заветные желания. Сицилийцы считают, что эти ромашки должны принести счастье и здоровье.
- У словаков и чехов в ночь перед первым мая юноши ставят деревца — «май». Это высокое хвойное дерево (пихта или ель), очищенная от коры, с оставленной наверху кроной. Верхушку дерева украшают разноцветными лентами, платками, калачиками. Ниже кроны подвешивают широкий венок из весенних цветов. В каждом селе ставится несколько таких деревцев, самое высокое из них — на главной деревенской площади. Кроме того, каждый юноша ставит деревце (обычно берёзку) перед домом своей девушки. Под маем на главной площади устраивалась первая молодёжная «музы́ка» на открытом воздухе. Парни с небольшим деревцем ходили по домам с колядками и приглашали девушек на танцы. За это приглашение девушки должны были одаривать юношей.
- У хорватов и словенцев в некоторых местностях накануне 1 мая устраивались ритуальные шествия детей и молодежи. Празднично одетые группы детей и девушек обходили дома с добрыми пожеланиями и получали за это подарки.
- 1 мая во Франции — праздник ландышей, люди дарят их друг другу. Ландыши полагается засушить и хранить целый год, до следующего праздника. В знак дружбы и любви первого мая французы также дарят веточку боярышника, дуба, тополя. Девушкам с плохим характером дарят остролист, а лентяйкам — ветку бузины.
Как ведьмина Вальпургиева ночь 30 апреля стала Первомаем: детали
В народном календаре 1 мая — большой народный праздник весны, который отмечался (и отмечается) очень ярко и весело во всех странах Европы. Первомайский праздник был так популярен, что церкви не удалось ввести его в рамки своего календаря, хотя попытки к этому и делались.
Майский праздник 1 мая трансформировал из древнего весеннего фестиваля в Северном полушарии с танцами, пением и угощениями в совсем иное действие. В конце 19 века именно этот день был избран социалистами и коммунистами (Второй интернационал) Международным днем трудящихся в память о событиях на рынке сена в Чикаго.
Международный день труда также можно назвать «майским днем», но это празднование отличается от традиционного майского дня.
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