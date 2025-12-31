Какой ваш счастливый цвет на 2026 год: советы астрологов для каждого месяца рождения

Астрологи определили счастливые цвета для всех месяцев рождения

Грядущий 2026 год будет полон космических трансформаций. Чтобы пройти этот период успешно, эксперты советуют использовать "магию цвета ", подобранную индивидуально под ваш месяц рождения.

Об этом рассказывает издание Parade.

Вот какой цвет станет вашим оберегом на весь 2026 год.

Январь - Розовый

Для рожденных в первом месяце 2026-й пройдет под знаком любви благодаря влиянию Венеры. Розовый цвет поможет вам открыть сердце для романтики и чувствовать себя увереннее в отношениях.

Февраль — Желтый

Вам придется много коммуникировать, особенно в периоды ретроградного Меркурия. Желтый цвет поможет четко выражать мнения и добиваться успеха в социальных делах.

Март - Зеленый

Цвет роста и обновления. Для мартовских именинников год станет временем духовной эволюции и решительных действий, которые лучше поддержит энергия зеленого.

Апрель - Красный

Ваш год будет полон страсти и мотивации. Красный цвет поможет апрельским людям поддерживать внутренний огонь и реализовать самые смелые желания.

Май - Фиолетовый (Violet)

Год глубокого погружения в эмоции. Фиолетовый поможет вам услышать свою интуицию и понять скрытые чувства, что будет критически важно в 2026 году.

Июнь - Индиго

Вам понадобится мудрость и защита Вселенной. Глубокий синий цвет (индиго) привлечет удачу и поможет получить новые знания в течение года.

Июль - Белый

Для родившихся в июле 2026-й год год чистого листа. Белоснежный цвет символизирует готовность отпустить прошедшее и начать все поначалу с новыми силами.

Август - Черный

Не бойтесь мрачности: для августовских людей черный станет мощным щитом. Он оградит от внешнего негатива и духовных проблем в год сильных трансформаций.

Сентябрь - Оранжевый

Год может принести сюрпризы. Оранжевый цвет поможет родившимся в сентябре сохранять спокойствие, творческий настрой и оптимизм даже в бурные моменты.

Октябрь - Серый

В 2026 году вам придется отстаивать личные границы. Серый цвет будет напоминать о необходимости сосредоточиться на себе и не тратить энергию понапрасну.

Ноябрь - Светло-голубой

Это год ясности и примирения. Голубой оттенок поможет ноябрьским именинникам наладить отношения, решить старые конфликты и спокойно выражать свои чувства.

Декабрь - Маджента (Пурпурный)

Год обещает быть праздничным и щедрым. Маджента поможет родившимся в декабре привлечь изобилие, успех и счастье, многократно усиливая ваши таланты.

