Активизация РФ на Купянском направлении: есть ли угроза прорыва

Оккупанты хотят получить хотя бы частичную сатисфакцию за свое поражение в Харьковской области в прошлом году.

В то время, когда ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на Бахмутском направлении, а также на Запорожье, оккупанты активизировались на Купянском направлении.

Есть ли угроза прорыва, рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям полковник Сергей Череватый в интервью ТСН.ua.

По его словам, только за последние сутки на Купянском направлении враг 11 раз пытался атаковать.

"Более половины боеприкосновений было в Серебрянском лесничестве, в Новоселевском, Новоегоровке и Ивановке. 550 раз он нанес удары всеми видами артиллерии, 15 авианалетов совершил.

49 окупантов уничтожены, 115 получили ранения. Уничтожен вражеский миномет, 5 беспилотных комплексов, 3 склада с боеприпасами, 1 блиндаж и 1 единица автотехники", – говорит Череватый.

По словам военного, главная цель у окупантов давно определена – это захват Луганской и Донецкой областей.

"Как такой дополнительный результат, после того, как они прошлой осенью потерпели просто крах во время нашей Харьковской операции – получить частичную сатисфакцию за то, взять Купянск и еще некоторые территории Харьковской области", – подытожил он.