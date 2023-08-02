Активизация РФ на Купянском направлении: есть ли угроза прорыва

Оккупанты хотят получить хотя бы частичную сатисфакцию за свое поражение в Харьковской области в прошлом году.
В то время, когда ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на Бахмутском направлении, а также на Запорожье, оккупанты активизировались на Купянском направлении.
Есть ли угроза прорыва, рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям полковник Сергей Череватый в интервью ТСН.ua.
По его словам, только за последние сутки на Купянском направлении враг 11 раз пытался атаковать.
"Более половины боеприкосновений было в Серебрянском лесничестве, в Новоселевском, Новоегоровке и Ивановке. 550 раз он нанес удары всеми видами артиллерии, 15 авианалетов совершил.
49 окупантов уничтожены, 115 получили ранения. Уничтожен вражеский миномет, 5 беспилотных комплексов, 3 склада с боеприпасами, 1 блиндаж и 1 единица автотехники", – говорит Череватый.
По словам военного, главная цель у окупантов давно определена – это захват Луганской и Донецкой областей.
"Как такой дополнительный результат, после того, как они прошлой осенью потерпели просто крах во время нашей Харьковской операции – получить частичную сатисфакцию за то, взять Купянск и еще некоторые территории Харьковской области", – подытожил он.
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⚡️⚡️ ЧЕРЕВАТЫЙ: Что происходит на фронте, куда лезут россияне и какие угрозы для Харьковщины?
Ранее офицер Первой отдельной бригады спецназа имени Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, почему враг активизировался на Купянском направлении.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уверяла, что наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно.
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