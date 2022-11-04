Атаковали ферму и дом: последствия очередного обстрела РФ Сумской области

Российские оккупанты вечером 3 ноября в очередной раз обстреляли три громады Сумской области, где под вражеский огонь попали ферма, дом и ангар.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, вечером 3 ноября россияне обстреляли из стрелкового оружия пограничную деревню в Шалыгинской громаде. Было 10 пулеметных очередей. Здесь без жертв и разрушений, отметил Живицкий.

Также в Шалыгинской громаде россияне повредили местную ферму. Огонь вели из реактивных систем залпового огня. Загорелись тюки с соломой. Люди смогли самостоятельно потушить пожар.

В Середино-Будской громаде оккупанты повредили частный дом. Снаряд пробил крышу и застрял в полу. Не разорвался. На месте сегодня будут работать пиротехники, сообщил глава ОВА и добавил, что в Эсманской громаде в результате обстрела поврежден ангар местного фермера.

Следует отметить, что РФ почти ежедневно атакует приграничные населенные пункты Сумской области со своей территории.

Напомним, что 18 октября армия РФ обстреляла пограничную Юнакиевскую громаду в Сумской области. Россияне прицельно обстреляли центр села. Снаряды направили точь-в-точь на мирных людей, в результате чего два человека погибли на месте. Еще один мужчина ехал на мотоцикле во время обстрела, сейчас он находится в больнице. В селе повреждены дома и амбулатория.

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