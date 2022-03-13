Авиаудар по аэродрому Канатово: погибли семь человек

Авиаудар по аэродрому Канатово: погибли семь человек

Удары были слышны во всем городе.

В результате вчерашнего ракетного обстрела аэродрома Канатово неподалеку от областного центра (Кропивницкий) погибли семь человек.

Об этом сообщил глава обладминистрации Андрей Райкович, пишет местное издание gre4ka.info.

“Светлая память о наших ребятах будет вечной. Слава Героям! Украина победит", – сказал он.

Также Андрей Райкович уточнил, что была повреждена инфраструктура, а удары были слышны по всему городу.

Ранее стало известно, что армия российской федерации выстрелила из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской общины.

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