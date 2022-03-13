Авиаудар по аэродрому Канатово: погибли семь человек

Удары были слышны во всем городе.
В результате вчерашнего ракетного обстрела аэродрома Канатово неподалеку от областного центра (Кропивницкий) погибли семь человек.
Об этом сообщил глава обладминистрации Андрей Райкович, пишет местное издание gre4ka.info.
“Светлая память о наших ребятах будет вечной. Слава Героям! Украина победит", – сказал он.
Также Андрей Райкович уточнил, что была повреждена инфраструктура, а удары были слышны по всему городу.
Ранее стало известно, что армия российской федерации выстрелила из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской общины.
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