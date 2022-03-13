Авіаудар по аеродрому Канатове: загинули семеро людей

Удари було чутно у всьому місті.

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу аеродрому Канатове неподалік обласного центру (Кропивницьк) загинуло семеро осіб.

Про це повідомив голова обладміністрації Андрій Райкович, пише місцеве видання gre4ka.info.

“Світла пам’ять про наших хлопців буде вічною. Слава Героям! Україна переможе”, – сказав він.

Також Андрій Райкович уточнив, що була пошкоджена інфраструктура, а удари було чутно у всьому місті.

Раніше стало відомо, що армія російської федерації вистрілила з Точки-У в напрямку мирного населення Авдіївської громади.

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