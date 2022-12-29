"Бавовна" в Энгельсе: небо над Саратовской областью закрыто – СМИ

После "бавовны" на аеродроме в Энгельсе, возле Саратова, самолеты облетают этот регион.

В России закрили воздушное пространство над Саратовской областью из-за атаки беспилотников на аэродром в Энгельсе.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал Baza.

В издании оппубликовали карту, как самолеты облетают Саратов и Пензу (где тоже закрыли небо), выбирая другие маршруты. Из-за этого часть рейсов, следующих в том числе из Москвы, перенесли пока на неопределенный срок.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Фото: Baza

Очередная "бавовна" в Энгельсе

Напомним, что сегодня, 29 декабря, над Энгельсом, где Россия размещала стратегическую авиацию для атак по Украине, сработала система ПВО.

Последняя атака произошла всего несколько дней назад — 26 декабря. В результате удара беспилотника по аэродрому "Энгельс-2" мог быть уничтожен пункт управления авиабазы. По информации минобороны РФ, вследствие удара погибли трое российских военных, но техника якобы не пострадала. В то же время, Александр Невзоров сообщал, что погибло 17 военных и было повреждено несколько истребителей.

Первая "бавовна" в Энгельсе произлшла еще 5 декабря. Тогда на авиабазе были повреждены два ракетоносца Ту-95. Кроме того, погибли трое российских военных.

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