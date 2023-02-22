Беспилотников много не бывает: чем важны ударные БПЛА для Украины

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2, являющиеся глазами сил обороны Украины, круглосуточно несут боевое дежурство и по всей территории Турции.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

"Турецкие партнеры говорят, что у всех сил обороны есть "Байрактары". То есть не только в вооруженных силах, но и в полиции, пограничных войсках, у всех силовиков, отслеживающих преступность. Это чрезвычайная вещь, которая нужна и нам, чтобы следить за правопорядком в нашем государстве. Что касается военного времени, безусловно, беспилотники — глаза всех сил обороны, глаза артиллерии и других подразделений", — отметил Игнат.

По его словам, с начала войны все увидели, как проявил себя "Байрактар", сколько было уничтожено техники в колоннах и непосредственное участие в Черном море с крейсером "Москва". Роль и место БПЛА очень высоки.

"Отдельный тип — ударные БПЛА. Это те шахеды, которые бьют по Украине, начиная с сентября. У россиян есть и дроны "Ланцеты", которые тоже доставляют немало хлопот войскам на передовой. Украина также делала намеки, что у нас неплохой образец. такого БПЛА ударного типа. Вопрос только в производстве. Надеюсь, в ближайшее время мы увидим, как будет продемонстрирован наш украинский беспилотник. Партнеры продолжают нам поставлять ударные БПЛА, такие как Switchblade", — добавил он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов признавал, что сейчас использование "Байрактаров" ограничено.

Читайте также: