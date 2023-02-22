Безпілотників багато не буває: чим важливі ударні БПЛА для України

Турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які наразі є очами сил оборони України, цілодобово несуть бойове чергування і по всій території Туреччини.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Турецькі партнери кажуть, що у всіх сил оборони є "Байрактари". Тобто не лише в збройних силах, але й у поліції, прикордонних військ, у всіх силовиків, які відстежують злочинність. Це надзвичайна річ, яка потрібна і нам, аби стежити за правопорядком в нашій державі. Що стосується воєнного часу, безумовно, безпілотники — очі усіх сил оборони, очі артилерії та інших підрозділів", — зазначив Ігнат.

За його словами, від початку війни всі побачили, як проявив себе "Байрактар", скільки було знищено техніки в колонах і безпосередню участь у Чорному морі з крейсером "Москва". Роль і місце БПЛА надзвичайно високі.

"Окремий тип — ударні БПЛА. Це ті шахеди, які б’ють по Україні, починаючи з вересня. У росіян є і дрони "Ланцети", які теж завдають чимало клопоту військам на передовій. Україна також робила натяки, що ми маємо непоганий зразок такого БПЛА ударного типу. Питання лише у виробництві. Сподіваюся, найближчим часом ми побачимо, як буде продемонстровано наш український безпілотник. Партнери продовжують нам постачати ударні БПЛА, такі як Switchblade", — додав він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що наразі використання "Байрактарів" обмежене.

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