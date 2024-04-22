Буданов объяснил, как изменилась армия РФ с начала полномасштабной войны

Нравственный дух оккупантов повысился после взятия Авдеевки, однако это было временно.

С самого начала полномасштабного вторжения русская армия сильно изменилась, несмотря на безумные потери.

Прокомментировал это руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью BBC.

"Надо помнить, что война – это всегда безумное развитие. В любой стране мира война давала всегда развитие технологическое, индустриальное и тому подобное. с ними, это происходит с нами, это тоже нужно понимать”, – говорит Буданов.

Он отметил, что оснащение пехотинца точно улучшилось.

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"Качество техники? Нет, она упала, потому что новой техники мало, ее не хватает. Это все отремонтированная, отреставрированная техника из складов долговременного хранения вооружений. Там о качестве говорить нет смысла, да и не нужно там и качество", — сказал украинский разведчик.

В то же время у РФ почти не осталось контрактников с нормальным "боевым" опытом. Россия воюет мобилизованными, что влияет на их моральный дух.

"Он усилился после взятия Авдеевки, но это временное было явление. В принципе, мобилизованному нет особого смысла. Они воюют за деньги, потому что их призвали, потому что заставили призваться и тому подобное. То есть "идите вперед. Ну, это еще русский ментальность играет немаловажную роль", - добавил он.

Также глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, Украину ждет достаточно тяжелая ситуация на фронте в ближайшее время.

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