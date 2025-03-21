Что оккупанты готовят для Запорожья: в ВСУ ответили

Россияне не отказываются от своих захватнических планов.

Российские войска пытаются закрепиться на господствующих высотах у населенных пунктов Степное и Лобковое на Ореховском направлении, чтобы получить контроль над ключевыми позициями и артиллерийские обстрелы.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, враг стремится взять под контроль стратегически важный плацдарм, что позволит ему вести огонь по восточным и южным пригородам Запорожья.

Кроме этого, оккупанты хотят получить возможность контролировать транспортные и коммуникационные пути, ведущие из Запорожья на восток.

"Это места, откуда можно держать под огневым контролем населенные пункты Каменское и Степногорск. Враг стремится улучшить свое тактическое положение, чтобы дальше развивать свои действия", — отметил Волошин.

Напомним, русская армия активизировалась в Запорожской области. Впрочем, интенсивность боев свидетельствует, что это не генеральное направление.

Читайте также: