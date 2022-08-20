Чубаров сообщает о вспышках в море возле Алупки и ”хлопок”: видео

В Алупке, в море, от берега на расстоянии 2-3 километра — 6-7 вспышек и позже — "хлопок", отметил глава Меджлиса.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщает о вспышках в море у Алупки и "хлопке".

Об этом он написал в Facebook.

"Минут 40-50 назад в Алупке, в море, от берега на расстоянии 2-3 километра — 6-7 вспышек и позже — "хлопок", — отметил Чубаров.

Он также отметил, что "вечером правильные дроны обладают свойством возвращаться на позиции российских оккупантов — над Aqyar/Севастополем снова беспилотники, в которые орки пытаются попасть из ЗРК "Панцирь-С".

"Гауляйтер оккупированного Aqyar/Севастополя Развожаев подтвердил работу средств противовоздушной обороны", – написал глава Меджлиса.

Вечером правильные дроны обладают свойством возвращаться на позиции российских оккупантов — над Aqyar/Севастополем снова беспилотники, которыми орки пытаются попасть из ЗРК "Панцирь-С". орки пытаются попасть из ЗРК "Панцирь-С" UPD: 21.52 — Гауляйтер оккупированного Aqyar/Севастополя Развожаев подтвердил работу средств противовоздушной обороны Опубликовано Рефатом Чубаровым Суббота, 20 августа 2022 г.

Напомним, после утренних взрывов в оккупированном Севастополе 20 августа на выезде из города образовалась многокилометровая пробка в направлении Ялты. Очевидно, люди массово пытаются покинуть город, где утром доносились стрельба и взрывы в районе штаба Черноморского флота России.

Отметим, удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе 20 августа мог нанести дрон-камикадзе, а заявления оккупантов о сбитии дрона является ложью. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что теперь такие удары по военным объектам российских захватчиков в Крыму будут происходить постоянно, и "кто-то дает понять оккупантам, что их время закончилось".

"Хлопок" в Крыму, истерика кремлевских марионеток и договоренности о разделе России - Марк Фейгин