Денисова:" В Россию депортировали уже миллион украинцев"

Денисова рассказала, что в Россию депортировали уже миллион украинцев, среди них – 182 тысячи детей.

Российские захватчики депортировали в РФ уже около 1 млн украинцев, из которых 182 тысячи – дети.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью Blick.

"В настоящее время в Россию депортировано около одного миллиона украинцев. Из них 182 тысячи – дети. Они распределяются по всей России, особенно в бедные регионы, чтобы помочь развитию экономики", — заявила Денисова.

По словам омбудсмана, в фильтрационных лагерях на территории РФ украинцев опрашивают, в частности, о том, как они относятся к "российской миссии" в Украине.

"Если им не нравится ответ, то они проверяют документы – если они вообще есть – и ищут в мобильном телефоне. Таких людей вывозят в отдаленные регионы, другие могут остаться вблизи Украины", – сообщила Денисова.

В то же время Путин использует увезенных в Россию украинцев в пропагандистских целях, утверждая, что эти люди якобы вынуждены были бежать из Украины, и он их должен был защитить.

Денисова также сообщила, что часть украинцев сейчас уже возвращается в свои дома, прежде всего по причине отсутствия заработка, еды и поддержки – таких людей уже около 1,1 млн, преимущественно из Киевской области.