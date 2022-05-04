Денісова: "До Росії депортували вже мільйон українців"

Денісова розповіла, що у Росію депортували вже мільйон українців, серед них - 182 тисячі дітей.
Російські загарбники депортували до РФ вже близько 1 млн українців, з яких 182 тисяч – діти.
Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю Blick.
"Наразі до Росії депортовано близько одного мільйона українців. З них 182 тисячі – діти. Вони розподіляються по всій Росії, особливо в бідні регіони, щоб допомогти розвитку економіки", - заявила Денісова.
За словами омбудсмана, у фільтраційних таборах на території РФ українців опитують, зокрема, на предмет того, як вони ставляться до "російської місії" в Україні.
"Якщо їм не подобається відповідь, то вони перевіряють документи – якщо вони взагалі є – і шукають у мобільному телефоні. Таких людей вивозять у віддалені регіони, інші можуть залишитися поблизу України", - повідомила Денісова.
Водночас Путін використовує вивезених в Росію українців у пропагандистських цілях, стверджуючи, що ці люди нібито змушені були тікати з України, і він їх мав захистити.
Денісова також повідомила, що частина українців зараз вже також повертається у свої домівки, передусім з причин відсутності заробітку, їжі та підтримки – таких людей вже близько 1,1 млн, переважно з Київської області.
Водночас, уповноважена ВР з прав людини розкритикувала роботу базованого у Женеві Міжнародного комітету Червоного Хреста, який раніше відкрив свій офіс у Ростовській області на півдні РФ. Денісова зазначила, що головним завданням МКЧХ має бути реєстрація біженців та підтримка їх повернення в Україну. Крім того, багато біженців також скаржаться на те, що Червоний Хрест "дає їм лише лаваш та спагетті швидкого приготування".
Також Денісова повідомила, що Міністерство закордонних справ України разом з Міністерством цифрової трансформації напрацьовують рішення, яке дозволить примусово вивезеним до Російської Федерації українцям отримати посвідки у іноземних консульствах на території РФ.
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