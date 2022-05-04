Денісова: "До Росії депортували вже мільйон українців"

Денісова розповіла, що у Росію депортували вже мільйон українців, серед них - 182 тисячі дітей.

Російські загарбники депортували до РФ вже близько 1 млн українців, з яких 182 тисяч – діти.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю Blick.

"Наразі до Росії депортовано близько одного мільйона українців. З них 182 тисячі – діти. Вони розподіляються по всій Росії, особливо в бідні регіони, щоб допомогти розвитку економіки", - заявила Денісова.

За словами омбудсмана, у фільтраційних таборах на території РФ українців опитують, зокрема, на предмет того, як вони ставляться до "російської місії" в Україні.

"Якщо їм не подобається відповідь, то вони перевіряють документи – якщо вони взагалі є – і шукають у мобільному телефоні. Таких людей вивозять у віддалені регіони, інші можуть залишитися поблизу України", - повідомила Денісова.

Водночас Путін використовує вивезених в Росію українців у пропагандистських цілях, стверджуючи, що ці люди нібито змушені були тікати з України, і він їх мав захистити.

Денісова також повідомила, що частина українців зараз вже також повертається у свої домівки, передусім з причин відсутності заробітку, їжі та підтримки – таких людей вже близько 1,1 млн, переважно з Київської області.