Экс-депутат Госдумы РФ сообщил, сколько моряков из уничтоженной "Москвы" нашли живыми

Стало известно количество моряков "Москвы", вытянутых на берег.

58 из 510 моряков из крейсера "Москва", уничтоженного украинскими военными, выловлены живыми.

Об этом сообщил российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

"По уточненным данным, количество спасенных моряков "Москвы" составило 58 человек из штатной численности экипажа в 510", — написал Пономарев.

По некоторым данным СМИ, якобы капитан крейсера "Москва" пошел ко дну вместе с кораблем. Сообщается, что именно Антон Куприн отдавал приказ об обстреле острова Змеиный.

Как известно, российский крейсер "Москва" затонул после продолжительного пожара на борту, возникшего после попадания украинских ракет "Нептун". Однако россияне так и не признали, что потерпели поражение 13 апреля в бою с береговой охраной украинских Военно-морских сил. Они заявляют, что там взорвались боеприпасы, хотя и подтвердили, что судно затонуло.

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