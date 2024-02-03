"Это имеет смысл": Дикий объяснил, почему для ВСУ выгодно держать Авдеевку

Удержание украинскими военными позиций в Авдеевке, несмотря на значительные потери, выгодно для ВСУ, учитывая соотношение жертв среди украинских защитников и российских оккупантов.

Об этом сказал ветеран войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "24 каналу".

"У них старый проверенный способ – мясные штурмы. Ими они и берут. Я сейчас скажу страшную вещь. Это ни в коем случае не о том, что нашим ребятам там легко, нет, им очень тяжело. Но с точки зрения страшной арифметики войны – нам сейчас выгодно, что россияне так упорно берут Авдеевку. Соотношение потерь в Авдеевке сейчас один к двенадцати. За каждого нашего погибшего защитника умирает 12 россиян. Это абсолютно страшная мясорубка, которая перемалывает их резервы. И чем дольше она работает, тем нам лучше", — сказал Дикий.

По его словам, "быть внутри этой мясорубки, даже если работаешь в ней ножом, – это очень тяжело". Ребята держатся там в страшных условиях, но говорят, что надо держаться, потому что это имеет смысл.

Однако по всему фронту есть проблема "снарядного голода", говорит Дикий.

"Если бы не это, то я был бы уверен, что мы еще месяцами сможем держать Авдеевку. Но, к сожалению, в условиях "снарядного голода" это под вопросом", – сказал он.

Дикий уверен, что саму Авдеевку этими штурмами россияне не возьмут. Но там есть только одна трасса через Орловку, соединяющую Авдеевку с нашими тылами. Оккупанты уже довольно близко к ней продвинулись и ползут дальше.

Если они выйдут к трассе, то ее перережут. Если долго сдерживать эти мясные штурмы, когда наша артиллерия будет молчать из-за нехватки снарядов, то россияне все-таки выползут. В таком случае никто не будет оставлять там гарнизон, никто не будет делать второй Мариуполь. Тогда придется отходить", — сказал военный.

На самом деле, для россиян это не принесет никакой стратегической пользы. Оккупанты, ценой огромных потерь, получат маленький политический бонус. Они с гордостью скажут, что взяли Авдеевку.

"Если мы посмотрим на карту, то увидим, что Авдеевка глубоко внутри оккупированных территорий. То есть они не прорвут наш фронт, захватив город. Наоборот, просто выровняют свой фронт. В общем это тоже полезно. Они вздохнут облегченно, потому что мы будем немного дальше Донецка. Но не больше. Не говорится о глубоком прорыве в наши тылы. Нет. Єто они себе сравняют фронт, сделают Донецк более тыловым городом, и это все", — сказал Дикий.

Он добавил, что ни один нормальный генерал, даже российский, не положил бы на это столько людей. Поэтому ситуация в Авдеевке намекает, что это приказ не от генералов, а от кого-то гораздо выше.

"Это сугубо политическое решение. И еще раз повторюсь: пока Россия его реализует, нам это выгодно, потому что нам нужно оставить там как можно больше россиян", — резюмировал военный.

Напомним, в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) говорится, что российские захватчики во время позиционных боев 2 февраля продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области — к северо-востоку и югу от города.

Читайте также: