"Езжайте, не пренебрегайте": Верещук призывает россиян немедленно покинуть Крым

Верещук призвала гражданских россиян успеть уехать с украинского полуострова до начала деоккупации.
Россиянам, которые за годы оккупации незаконно приехали в Крым, нужно немедленно покинуть полуостров. Это лучшее для них самих.
Об этом в соцсетях написала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Вот мне интересно: на что рассчитывают многие тысячи россиян, которые в последние годы незаконно заехали в наш Крым. Потому что обычно все неприятное случается вдруг", – пишет Верещук.
Министр выразила уверенность, что Крымский мост рано или поздно упадет, а сухопутный коридор РФ в Крым будет перерезан. Также она не исключает наземных боев на полуострове.
"Что они (россияне в Крыму. – Ред.) будут делать? Тысячам гражданских быстро покинуть полуостров не удастся. С перерезанными путями, когда вокруг бои. Это просто нереально.
Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, незаконно находящимся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Езжайте. Не пренебрегайте", — подытожила Верещук.
Ранее Ирина Верещук обращалась к украинцам в Крыму с просьбой переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или третьих странах.
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