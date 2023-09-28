"Езжайте, не пренебрегайте": Верещук призывает россиян немедленно покинуть Крым

Верещук призвала гражданских россиян успеть уехать с украинского полуострова до начала деоккупации.

Россиянам, которые за годы оккупации незаконно приехали в Крым, нужно немедленно покинуть полуостров. Это лучшее для них самих.

Об этом в соцсетях написала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Вот мне интересно: на что рассчитывают многие тысячи россиян, которые в последние годы незаконно заехали в наш Крым. Потому что обычно все неприятное случается вдруг", – пишет Верещук.

Также читайте Успеет ли Украина перерезать сухопутный коридор РФ в Крым до зимы: ответ эксперта

Министр выразила уверенность, что Крымский мост рано или поздно упадет, а сухопутный коридор РФ в Крым будет перерезан. Также она не исключает наземных боев на полуострове.

"Что они (россияне в Крыму. – Ред.) будут делать? Тысячам гражданских быстро покинуть полуостров не удастся. С перерезанными путями, когда вокруг бои. Это просто нереально.

Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, незаконно находящимся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Езжайте. Не пренебрегайте", — подытожила Верещук.

Ранее Ирина Верещук обращалась к украинцам в Крыму с просьбой переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или третьих странах.

Читайте также: