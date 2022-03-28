Fitch отозвало рейтинги России

Такое решение было принято из-за санкций ЕС.

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги Российской Федерации из-за запрета ЕС рейтингировать Россию и российские компании.

Об этом сообщает агентство на своем сайте.

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К моменту отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента России в иностранной и национальной валюте и рейтинг приоритетного необеспеченного долга находились на отметке C.

Отметка рейтинга страны к моменту отзыва составляла B-. Также будут отозваны рейтинги "дочек" подсанкционных российских компаний.

Напомним, в середине марта агентство Fitch снизило 28 российским компаниям долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте до уровня возможного дефолта — CC.

Ранее стало известно, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций. Кроме этого, S&P объявило о приостановлении коммерческой деятельности в России на фоне войны в Украине.

Напомним, Россия решила направить $117 млн на выплаты по долговым обязательствам из своих активов, которые были заморожены из-за санкций после ее вторжения в Украину. По данным ведущего рейтингового агентства Fitch Ratings, Россия вскоре не сможет расплатиться со своими долгами.

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