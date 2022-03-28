Fitch відликало рейтинги Росії

Таке рішення було прийняте через санкції ЄС.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги Російської Федерації через заборону ЄС рейтингувати Росію та російські компанії.

Про це повідомляє агентство на своєму сайті.

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На момент відкликання довгострокові і короткострокові рейтинги дефолту емітенту Росії в іноземній та національній валюті та рейтинг пріорітетного незабезпеченого боргу перебували на позначці C.

Позначка рейтингу країни на момент відкликання становила B-. Також буде відкликано рейтинги "дочок" підсанкційних російських компаній.

Нагадаємо, у середині березня агентство Fitch знизило 28 російським компаніям довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті до рівня можливого дефолту — CC.

Раніше стало відомо, що міжнародне рейтингове агентство Standard & Poorʼs Global Ratings відкличе кредитні рейтинги всіх російських компаній та організацій. Крім цього, S&P оголосило про зупинення комерційної діяльності в Росії на тлі війни в Україні.

Нагадаємо, Росія вирішила направити $117 млн на виплати за борговими зобовʼязаннями зі своїх активів, які були заморожені через санкції після її вторгнення в Україну. За даними провідної рейтингової агенції Fitch Ratings, Росія незабаром не зможе розплатитися зі своїми боргами.

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