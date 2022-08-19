ФСБ пыталась установить "жучки" в Верховной Раде – СБУ

Правоохранители разоблачили мужчину во время спецпроверки. Он добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб.

Служба безопасности Украины разоблачила факт вербовки сотрудника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады спецслужбами РФ.

Об этом 19 августа сообщили в СБУ.

Чиновника склонил к сотрудничеству кадровый сотрудник ФСБ во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения.

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По указанию российского куратора агент должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров. Он также получил задачу изучить возможность установления специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах ВР. Для этого он должен был использовать свои служебные полномочия, а именно допуск и доступ к различным помещениям административного здания.

Впрочем, на момент начала полномасштабной войны он уволился из госучреждения, поэтому не выполнил ни одной задачи оккупантов.

Затем агент пытался трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, во время которой специалисты СБУ и обнаружили факт вербовки. А сам агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб.

На данный момент в рамках уголовного производства по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Напомним, СБУ задержала хакеров, которые два последних года сообщали о "минированиях" в Украине.

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