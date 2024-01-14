Гарантии безопасности для Украины: в ОП назвали перечень стран, с которыми идут переговоры

С какими странами Украина ведет переговоры по соглашениям о безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января подписали двустороннее соглашение о безопасности. Обязательства безопасности Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Украина также прорабатывает подобные документы с другими странами.
Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Владислав Власюк.
По его словам, аналогичные документы разрабатываются с:
- США;
- Германией;
- Италией;
- Францией;
- Канадой;
- Польшей.
"С ними прорабатываются очень похожие документы, идея идентична для всех стран – предоставление гарантий безопасности для Украины. Это постепенное интеграционное вступление в систему координат НАТО через эти договоры безопасности", — пояснил Власюк.
Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что подписанное с Британией соглашение "это не просто декларация, мы – союзники".
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