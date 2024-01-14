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Гарантии безопасности для Украины: в ОП назвали перечень стран, с которыми идут переговоры

Гарантии безопасности для Украины: в ОП назвали перечень стран, с которыми идут переговоры

Офис президента Украины / Фото: УНИАН

С какими странами Украина ведет переговоры по соглашениям о безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января подписали двустороннее соглашение о безопасности. Обязательства безопасности Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Украина также прорабатывает подобные документы с другими странами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Владислав Власюк.

По его словам, аналогичные документы разрабатываются с:

  • США;
  • Германией;
  • Италией;
  • Францией;
  • Канадой;
  • Польшей.

"С ними прорабатываются очень похожие документы, идея идентична для всех стран – предоставление гарантий безопасности для Украины. Это постепенное интеграционное вступление в систему координат НАТО через эти договоры безопасности", — пояснил Власюк.

Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что подписанное с Британией соглашение "это не просто декларация, мы – союзники".

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