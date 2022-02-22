Главарь боевиков "ДНР" объявил "призыв" мужчин с 17 до 55 лет и создал "спецназ"

Главарь боевиков "ДНР" объявил "призыв" мужчин с 17 до 55 лет и создал "спецназ"

Пушилин, в частности, распорядился о якобы "добровольной мобилизации" граждан от 55 лет.

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", согласно которому объявлен "призыв на военную службу по мобилизации граждан в возрасте с 17 до 26 лет".

Об этом сообщается на его официальном сайте.

Также "в добровольном порядке" могут "призвать" мужчин в возрасте от 55 лет.

"Совершить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995-2004 годов рождения, которые не находятся в запасе и подлежат в соответствии с "законом ДНР", — говорится в сообщении.

Кроме того, главарь боевиков подписал еще один "указ" о создании так называемого "спецназа". "Указы" вступают в силу сегодня, 22 февраля.

К слову, еще 19 февраля главарь террористической "ДНР" объявил всеобщую мобилизацию граждан.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.