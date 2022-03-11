Харьковчан, у которых отсутствует отопление, призвали спускаться в метро

Горожане также обеспечат теплой одеждой и едой.

Жителей Харькова, в домах которых из-за постоянных обстрелов отсутствует тепло, призывают во время морозов спуститься в метро и укрытие, где их обеспечат теплой одеждой и едой.

Об этом в видеообращении отметил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Все 16 дней войны российская армия беспощадно обстреливает город Харьков, бомбит Харьков с воздуха, но мы держимся и обязательно победим. Я обращаюсь к жителям Харькова. Многие дома сегодня разбиты, у них невозможно восстановить тепло. Это более 400 домов. Несмотря на то, что наши коммунальные службы, тепловики, газовики, энергетики героически под пулями делают свою работу, но в 400 домах мы не сможем возобновить теплоснабжение. Идут морозы, очень прошу – спускайтесь в метро, бомбоубежища, подвалы", — сказал Терехов.

Он подчеркнул, что горожане получат теплую одежду, медикаменты и еду.

Напомним, в Сети показали разбомбленный россиянами интернат в Харькове (фото).

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