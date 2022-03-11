Харків'ян, у яких відсутнє опалення, закликали спускатися в метро

Харків'ян, у яких відсутнє опалення, закликали спускатися в метро

Містян також забезпечать теплим одягом та їжею.

Жителів Харкова, в оселях яких через постійні обстріли відсутнє тепло, закликають під час морозів спуститися в метро та укриття, де їх забезпечать теплим одягом та їжею.

Про це у відеозверненні зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Всі 16 днів війни російська армія нещадно обстрілює місто Харків, бомбить Харків із повітря, але ми тримаємося і обов’язково переможемо. Я звертаюся до жителів Харкова. Багато будинків сьогодні розбиті, у них неможливо відновити тепло. Це понад 400 будинків. Незважаючи на те, що наші комунальні служби, тепловики, газовики, енергетики героїчно під кулями роблять свою роботу, але в 400 будинках ми не зможемо відновити теплопостачання. Йдуть морози, дуже прошу – спускайтеся в метро, бомбосховища, підвали", - сказав Терехов.

Він підкреслив, що містяни отримають теплий одяг, медикаменти та їжу.

Нагадаємо, у Мережі показали розбомблений росіянами інтернат у Харкові (фото).

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