Итоги Курской операции: Сырский раскрыл неожиданные потери России

Александр Сырский. / © Александр Сырский

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Командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что в результате Курской операции Россия потеряла по меньшей мере 80 тысяч военных — убитыми и ранеными.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью The Washington Post.

По его словам, украинские потери были "существенно меньше", однако точных цифр он не назвал.

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Сырский также отметил, что именно в Курской области россияне впервые начали использовать новейшие волоконно-оптические беспилотники, которые невозможно заглушить — они представляют серьезную угрозу и на других участках фронта. Также в этом регионе фиксировали появление северокорейских военных — их может быть до 20 тысяч, хотя они еще не участвовали в боевых действиях на территории Украины.

"Около трети всех управляемых авиабомб, которые Россия использовала за прошлый год, пришлись именно на Курскую область, а не на территорию Украины", - уточнил командующий.

По его словам, это свидетельствует о масштабных внутренних операциях, которые Россия была вынуждена проводить на своей территории, и значительные ресурсы, которые она тратит на оборону собственных регионов.

Ранее сообщалось, что в ходе боев в Курской области группа десантников 80-й Галицкой бригады оказалась под плотным вражеским огнем. Трое военных получили тяжелые ранения, однако наименее поврежденный боец сумел вытащить собратьев из-под обстрела и вывести всех к позициям своих сил.

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