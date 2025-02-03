Как оформить отсрочку от мобилизации за границей: советы юристов

Многие военнообязанные граждане находятся за границей и имеют право на отсрочку от мобилизации, если есть законные основания. Важно воспользоваться этим правом, поскольку ТЦК и СП могут посылать повестки даже за границу и привлекать к ответственности за нарушение военного учета.

О том, как это сделать, рассказали юристы.

Отсрочку от мобилизации можно оформить двумя способами: лично в ТЦК и СП или дистанционно через резерв+. Мужчины, состоящие на учете в районном ТЦК и СП, могут подать документы через Резерв+, если их данные находятся в реестре "Оберег".

Отсрочку от мобилизации можно оформить через приложение Резерв+ по трем основаниям: инвалидность I-III группы, наличие трех и более детей до 18 лет или обучение на дневной или дуальной форме.

Однако военнообязанные, находящиеся за границей и не имеющие этих оснований, не могут оформить отсрочку. Для оформления отсрочки необходимо предоставить документы лично в ТЦК. Военнообязанные за границей должны соблюдать правила военного учета, иначе могут быть привлечены к административной ответственности.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук рассказала, что в Украине хотят изменить сроки ВЛК для ограниченно подходящих. Его могут продлить до 5 июня.

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