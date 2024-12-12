Как россияне сейчас используют Керченский мост: в ВСУ рассказали детали

Россия определила Керченский мост приоритетным охраняемым объектом — хотя ситуация вокруг переправы остается "более или менее стабильной".

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает "Укринформ".

По его словам, было замечено, что русские войска начали опрокидывать через мост цистерны с горючим. Раньше этого не было, подчеркнул Плетенчук.

"Это серьезная нагрузка для этого объекта. Учитывая повреждения, которые он получил, раньше, это довольно рискованно. Было время, когда эти цистерны стояли месяцами и не могли заехать на мост. Потому что основным способом их опрокидывания были паромы. Но они не работают благодаря нашим усилиям. И, соответственно, у них выбор достаточно небольшой", — подчеркнул военный.

Он считает, что оккупанты вынуждены рисковать и все же запускать эти цистерны через Керченский мост.

"Это немного изменение характера эксплуатации этого объекта. В любом случае он для них сейчас играет существенную роль", — пояснил Плетенчук.

Спикер ВМС также рассказал, что баржи у Керченского моста во временно аннексированном Крыму, ранее там установившая РФ, могли исчезнуть по естественным причинам — в результате штормов. Впрочем, эту информацию нужно проверить. Плетенчук высказал мнение, что именно поэтому россияне пытались перед сезоном штормов установить максимальное количество разнообразных заграждений, гидротехнических сооружений – в расчете на возможные потери.

Напомним, россияне ослабили защиту Крымского моста. За последний месяц количество барж, которые российские оккупанты установили в Керченском проливе как боновые заграждения для защиты от морских беспилотников ВСУ, уменьшилось вдвое.

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