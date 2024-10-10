Какую помощь Украине предложат на "Рамштайне": эксперт назвал три сценария

Уступки президенту государства-агрессора Владимиру Путину для Запада будут означать слабую позицию.
На очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое называют форматом "Рамштайн", будут обсуждать помощь нашему государству в отражении российской агрессии.
По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, возможны три сценария последствий этой встречи.
По первому сценарию, озвученному экспертом, западные партнеры Украины частично поддержат предложения по Плану победы Украины и предоставят определенное вооружение.
“Может быть такой сценарий, что будет ответ, что сейчас нас поддерживают, позволяют нам защищаться дальше. Это ситуация неопределенности на определенный период времени, чтобы пережить выборы в США, чтобы пройти этот период турбулентности и двигаться дальше”, – сказал Мусиенко в комментарии “24 канала”.
Второй сценарий — Украина получит если не все, то максимум из того, что может получить исходя из Плана победы. В частности, разрешение на удары в глубь российской территории западным оружием.
Третий сценарий предполагает постепенное сокращение объемов помощи Украине.
По мнению Александра Мусиенко, наиболее вероятны первые два сценария.
"Или [сценарий] максимально приближен к Плану победы по пакетам победы, или такой неопределенности. Вряд ли сейчас будет уменьшение пакетов помощи", – предположил эксперт.
По его словам, уступки президенту государства-агрессора Владимиру Путину для Запада будут означать слабую позицию.
Напомним, заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили.
Читайте также: