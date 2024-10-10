Россияне напали на украинку с дочерью в Египте: чем это завершилось (видео)

Украинки оказались женой и дочерью военного, только что вернувшегося с фронта.

Прямо на пляже в Египте россияне напали на украинку и ее дочь. В защиту дочери и жены встал украинский военный.

Об этом сообщают телеграм-канал, распространяющие соответствующее видео.

В пабликах отмечается, что россияне напали на украинку и ее дочь в Египте. Нападающим не понравилось, что украинки заняли шезлонг возле них. После отрицательного ответа на просьбу пересесть россияне решили начать драку.

В частности, на видео видно, как нападающие дергают и таскают украинку за волосы. Очевидцы, снимавшие все на видео, кричали, чтобы злоумышленники прекратили свои действия.

Девушки оказались женой и дочерью украинского военного, только что вернувшегося с фронта и приехавшего на отдых.

"Когда он увидел происходящее, то сразу всадил русснявых подонков в инвалидное кресло (кресло колесное – ред.), в котором они проведут остаток своей жизни", – пишут телеграм-каналы.

В Египте россияне напали на жену и дочь украинского военного

К слову, летом в Праге россияне напали на украинских и чешских волонтеров.

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