ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

Генштаб сообщил о зачистке Сладкого, а DeepState — о продвижении врага там. Но почему отчеты разнятся?

На этот вопрос ответил эксперт Павел Лакийчук.

Ситуация на поле боя крайне динамична, поэтому часто возникают разногласия в отчетах. На днях Генштаб сообщил об остановке продвижения россиян на востоке Запорожской области, зачистив населенные пункты Солодкое и Ровнополье.

Реклама

Однако уже через пару часов аналитики DeepState опубликовали свой отчет. Они не только не увидели остановки врага в сладком, но и зафиксировали его дальнейшее продвижение.

Почему возникают разногласия

По словам эксперта, отчеты разных органов отличаются в зависимости от методики доклада.

«Одни считают по нашим передовым позициям, другие там, где противник смог закрепиться», — отметил эксперт.

Также следует учесть, что «круговая зона» или так называемая «серая зона» сейчас достигает около 20 километров в обе стороны, а местами и больше.

Реклама

Поэтому расхождение в 3—5 километров может зависеть от позиции в этой самой «серой зоне».

«Не нужно искать черную кошку в темной комнате», — подчеркнул Лакийчук, призывая не искать «измены» в разногласиях.

Кому верить: Генштабу или DeepState

Эксперт пояснил, что проект DeepState, являющийся интерактивным OSINT-ресурсом, отражающим ход боевых действий, безусловно достоин доверия. Через четыре года у них сформировалась своя надежная система оценки для определения линии фронта.

В то же время, у Генерального штаба действует несколько иная, собственная система оценки ситуации, которая опирается на другие принципы и данные. Таким образом, оба источника предоставляют корректную информацию, но основанную на разных методиках сбора и анализа.

Реклама

Напомним, в Запорожском направлении украинские войска были вынуждены отступить с позиций возле нескольких населенных пунктов из-за массированных штурмов РФ и интенсивных артобстрелов. В районах Александровского и Гуляйпольского направлений фиксируют сотни боевых столкновений, а укрепления фактически уничтожены.

Подразделения отошли с территорий вблизи Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки, чтобы сохранить личный состав. Несмотря на это, продолжаются ожесточенные бои — враг пытается зайти в эти населенные пункты и продвинуться в Гуляйполь, но украинские силы оказывают активное сопротивление.