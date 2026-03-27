ВСУ выбили россиян из 470 кв км: Сырский сообщил о новых успехах контрнаступления на юге

Силы обороны Украины продолжают успешно продвигаться на южном направлении. На сегодняшний день украинским защитникам удалось восстановить контроль над территорией площадью около 470 квадратных километров.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По словам главнокомандующего, несмотря на упорное сопротивление оккупантов и плотное минирование, украинские подразделения шаг за шагом вытесняют врага с занимаемых позиций.

«Продолжаем неустанно освобождать украинскую землю от оккупантов благодаря мужеству и нестандартным действиям наших воинов. С начала операции мы возобновили контроль над около 470 кв. км, обезвредив более 11 тысяч захватчиков», — отметил Сырский.

Продолжаются 1493-е сутки полномасштабной российско-украинской войны. За это время потери войск РФ в живой силе (убиты и ранены) превысили 1,2 млн человек.

Контратаки украинских войск в дальнейшем демонстрируют успехи на южном направлении, формируя как оперативные, так и стратегические проблемы для российской армии накануне весенне-летней кампании 2026 против «Пояса крепостей».

Накануне стало известно, что бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады 8 корпуса ДШВ ВСУ взяли под полный контроль село Березово.