Шаг за шагом выбивают врага: ДШВ взяли под контроль очередной населенный пункт

Украинские защитники уволили Березово на Днепропетровщине / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские защитники продолжают успешно гнать врага с нашей земли, нанося ему сокрушительные удары. Подразделения группировки Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины успешно провели операцию и взяли под полный контроль населенный пункт Березово в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ на своей странице в Facebook.

Десантники уничтожают врага

В сообщении командования отмечается, что блестящую операцию по освобождению Березово провели воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады. Украинские десантники шаг за шагом выбивают российских оккупантов с родной земли, демонстрируя высокий профессионализм и несокрушимость.

Военные подчеркивают, что там, где вступают в бой подразделения ДШВ, россияне неизменно несут колоссальные потери, а большинство захватчиков остается в украинской земле навсегда.

Ситуация на фронте — последние новости

Оккупанты существенно усилили давление практически по всей линии боевого столкновения, форсировав события и перейдя к массированным штурмовым действиям. Горячей точкой остается Покровское направление, где враг активно подтягивает резервы, формируя штурмовые группы по 15–20 человек, и использует мощные авиабомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций Сил обороны. В то же время, на Купянском направлении украинские защитники настолько расширили так называемую «килл-зону», что любая попытка оккупантов подвезти пехоту техникой заканчивается ее мгновенным уничтожением еще задолго до линии атаки.

На фоне тяжелых оборонительных боев Вооруженные Силы Украины проводят и очень успешные наступательные действия. В частности, продолжается мощная операция ВСУ на Александровском направлении, где Силы обороны уже освободили девять населенных пунктов: семь — в Днепропетровской области и два — в Запорожской. Еще три населенных пункта полностью зачищены от остатков российских войск. В общей сложности на этом направлении группировки ДШВ и смежные подразделения смогли восстановить контроль над территорией площадью около 440 квадратных километров.

Ценой невероятных усилий украинские защитники продолжают системно перемалывать живую силу и технику врага. Согласно официальным данным Генерального штаба, только за прошедшие сутки на всех участках фронта было ликвидировано более 1200 российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны нанесли беспрецедентный удар по «глазам» противника, уничтожив рекордные 2038 вражеских беспилотников разного типа.