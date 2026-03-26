Туриста арестовали на Бали за нарушение религиозной традиции: что он сделал

Бали / © www.flickr.com/neomezz

Американского туриста, который посещал Бали, задержали местные правоохранители из-за нарушения им религиозной традиции во время празднования Дня тишины Ньепи, который называют балийским Новым годом.

Об этом сообщает издание The Hey Bali News.

В этот индуистский религиозный праздник прекращается любая ежедневная деятельность, в частности запрещено не только движение транспорта, но и пешие прогулки.

В течение 24 часов жителям рекомендуется оставаться в своих домах, а иностранным туристам — в гостиничных номерах.

57-летнего американца Карла Адольфа Амрайна задержал специальный патруль, который следит за соблюдением религиозной традиции, в 7:15 утра во время пешего перехода в деревне Сукавати.

В полицейском участке, куда доставили туриста, он объяснил, что вынужден был покинуть свой отель в Убуде, поскольку время его пребывания там истекло.

После разъяснения правил Дня Ньепи, полиция предложила американцу остаться в штаб-квартире полиции Сукавати до следующего дня.

Однако, как сообщается, он отказался и настаивал на немедленном поиске нового отеля, несмотря на то, что от всех предприятий, включая отели, ожидается соблюдение тишины с минимальным объемом операций.

В конце концов полиция порекомендовала для поселения соседний отель, куда американец заселился до конца Ньепи по согласованной цене.

