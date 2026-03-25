Россия готовит новый сценарий атак: генерал предупредил об угрозе западу Украины

Обстрел Украины

Россия стратегически изменяет модель воздушных атак на Украине. Оккупанты готовятся использовать дальнобойные и реактивные беспилотники, чтобы наносить удары по регионам, которые ранее считались относительно безопасными.

Об этом сообщил бывший руководитель Службы внешней разведки генерал армии Николай Маломуж в эфире «Киев 24».

По словам генерала, противник избрал новую тактику, заключающуюся в накоплении критической массы ударных средств для одновременного выпуска более тысячи беспилотников в сутки.

«Россия выбрала тактику — накопить в сутки минимум тысячу ударных дронов, помним, что они уже предполагали, что за день использовать тысячу и больше БПЛА. И, самое главное, привлечь эшелованную тактику по разным секторам, меняя траекторию полетов, дезориентируя нас. Ну и самое главное, момент неожиданности», — отмечает Маломуж.

Такая стратегия направлена на создание перегрузки для украинской системы противовоздушной обороны за счет постоянной смены маршрутов и секторов атаки.

Генерал отмечает, что украинцам не стоит расслабляться, ожидая налетов только в темное время суток. Враг планирует перейти к непрерывным атакам, которые будут продолжаться и днем.

«Но не нужно расслабляться, потому что они обязательно проведут очередную серию непрерывных ударов и днем. И это действительно может быть западный регион, который считается более защищенным и находится более далеко для достижения ударов дронами», — предупреждает эксголова разведки.

Особую опасность представляют новые типы вооружения, которые оккупанты начали привлекать к боевым действиям. Речь идет о дальнобойных аппаратах и БПЛА с реактивными системами. Такие дроны значительно быстрее привычных моделей и имеют мощную боевую часть, что позволяет им преодолевать большие расстояния за более короткое время и наносить серьезные разрушения в тыловых областях.

В настоящее время Силы обороны и подразделения ПВО учитывают изменение враждебной стратегии для эффективного противодействия новым воздушным угрозам.

Война в Украине — Россия обстреливает мирные города Украины

Напомним, в ночь на 25 марта Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Под ударами оказались несколько регионов. На Харьковщине зафиксировано попадание дронов в жилую застройку, есть погибшие и раненые, повреждены дома, инфраструктура и автомобили. В Харькове и области пострадали мирные жители, а в Золочевской общине погиб мужчина.

Серьезные удары потерпела энергетика на севере: город Славутич остался без электроснабжения, а на Черниговщине обесточено около 150 тысяч абонентов.

В Одесской области в результате атаки разрушены жилые дома, есть погибший и пострадавший. В Полтавской области повреждены десятки зданий и инфраструктурные объекты, возникли пожары.

На Сумщине враг применил тактику повторных ударов по спасателям, в частности по пожарному депо, которое потерпело значительные разрушения. Также ранены среди гражданских.

В Днепропетровской области и Донецкой области зафиксированы новые обстрелы, ранения среди мирного населения и разрушение инфраструктуры.

Также, 24 марта Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров мероприятия и центру страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.