Странные и неудобные платья, которые носили в Британии: почему их высмеивали, но не могли от них отказаться

Королева Шарлотта

Если вы смотрели сериал «Бриджертоны», то можете подумать, что именно платья с высокой талией в стиле ампир были типичной придворной одеждой того времени — и вы были бы правы, но так было везде, кроме английского двора.

По словам историка Эми Боингтон, пока остальной модный мир наслаждался легкими, воздушными силуэтами с высокой талией, при посещении английского двора на торжественные события женщины были вынуждены носить именно платья с большими юбками.

Вечернее платье дамы, 1796 год / © Getty Images

Причина в том, что королева Шарлотта, определявшая придворный этикет, была достаточно консервативной. Она стремилась сохранить достоинство двора и монархии, поэтому считала, что придворная одежда не должна зависеть от меняющейся моды. Она ориентировалась на ранние годы своего правления, когда так называемый grand habit был обязательным придворным нарядом для женщин.

Это платье требовало использования панье (боковых каркасов или обручей), чтобы создать огромную ширину. Настаивая на их ношении, создавался довольно странный визуальный эффект: придворные дамы имели модную высокую талию, но при этом — огромные боковые объемы, что делало платье похожим на гигантское безе.

Вечернее платье дамы, 1810 год / © Getty Images

Этот стиль часто высмеивали, ведь он выглядел довольно нелепо, особенно по сравнению с элегантной французской модой по ту сторону Ла-Манша. Во Франции Наполеон Бонапарт и Жозефина Богарне фактически начали с чистого листа, приняв современные тенденции. После Французской революции панье стали символом расточительной и декадентской аристократии, поэтому от них отказались. Французский двор перешел к неоклассическому стилю: изящные силуэты, бархатные шлейфы, блестящие украшения — и никаких обручей. Зато в Англии женщины еще некоторое время были вынуждены терпеть

Так продолжалось до 1820 года, когда умер Георг III, а на престол взошел Георг IV. Он был большим поклонником моды и отменил эти обручи. Георг IV хотел видеть свой двор стильным и красивым, и уже на его коронации 1821 года было видно, что придворные дамы перешли к значительно более современным нарядам, очевидно вдохновленным французской модой.