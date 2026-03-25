Принцесса Уэльская в новом пальто и шляпе-канотье приехала с принцем Уильямом на службу
Принц и принцесса Уэльские посетили сегодня церемонию возведения в сан дамы Сары Маллалли в качестве 106-го архиепископа Кентерберийского в Кентерберийском соборе.
Чета Уэльских вместе с религиозными лидерами присутствовали в Кентерберийском соборе на церемонии возведения в сан нового архиепископа Кентерберийского — дамы Сары Маллалли. Сегодняшняя служба, на которой присутствовало около 2000 человек, ознаменовала символическое начало служения первой женщины-архиепископа за 1400-летнюю историю этой должности.
Кэтрин приехала в элегантном платье-пальто в клетку «принц Уэльский» — новинку от Suzannah London. Силуэт был элегантным, аккуратно подчеркнутым на талии, а затем ниспадающим в гладкую, структурированную линию, которая выглядела одновременно шикарно и эффектно. Она дополнила образ шляпой-канотье Juliette Botterill Millinery, кожаными туфлями-лодочками Ralph Lauren и маленькой черной сумкой от Chanel.
Волосы принцессы были собраны в элегантный пучок, на шее была подвеска, а в ушах серьги с жемчугом Cassandra Goad.
Принц Уильям надел классический синий костюм, белую рубашку и синий галстук в мелкий принт.
В прошлом месяце принц и принцесса Уэльские встречались в Ламбетском дворце с Дамой Сарой Маллалли.