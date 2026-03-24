Россия атаковала Украину почти тысячей дронов за сутки: сколько сбила ПВО
Россия совершила одну из самых массированных атак дронами. В сутки применено почти 1000 БпЛА. Силы ПВО сбили и подавили 541 цель.
Российские войска во вторник, 24 марта, совершили одну из самых массированных атак ударными беспилотниками по Украине. Всего за условные сутки враг применил около тысячи дронов разных типов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В частности, только в дневной период, с 09:00 до 18:00, противник запустил 556 ударных БпЛА. Они заходили преимущественно с северного направления, в частности, через Черниговскую и Сумскую области.
География ударов в течение дня значительно расширилась по сравнению с ночной атакой. Под угрозой оказались Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая области, а также западные регионы — от Хмельнитчины до Львовщины.
Сколько попаданий зафиксировано
По предварительным данным, зафиксировано не менее 15 попаданий.
К отражению атаки были привлечены все силы и средства противовоздушной обороны: истребительная авиация, зенитные подразделения, системы радиоэлектронной борьбы, а также зенитные дроны.
Известно, что украинские силы ПВО уничтожили или подавили 541 вражеский беспилотник.
Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Напомним, мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал последствия массированной атаки беспилотников на город 24 марта. Он высказался по поводу эффективности средств противодействия враждебным целям.
В городе есть попадания в разных районах , 13 человек ранены. Пылал жилой дом возле храма Святого Андрея.
24 марта взрывы также прогремели и в Виннице Там поднялся столб черного дыма. Взрывы были слышны во время воздушной тревоги, продолжающейся в области.