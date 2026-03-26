Ловушка для Украины: Каллас раскритиковала идею США об отказе от Донбасса

Европейский Союз серьезно озабочен тем, что Соединенные Штаты Америки могут давить на Украину, заставляя ее уступить свои территории во время возможных переговоров с Россией. В ЕС такие требования считают абсолютно ложным подходом и прямой ловушкой для Киева.

Об этом пишет Reuters.

Российский сценарий и ловушка для Украины

Свое резкое заявление по поводу территориальных уступок глава европейской дипломатии Кая Каллас сделала в четверг на полях встречи стран «Большой семерки» (G7), которая проходит во Франции. По ее словам, требовать от страны отказаться от своих законных земель в обмен на мир или гарантии абсолютно неприемлемо.

Каллас подчеркнула, что подобные требования полностью соответствуют методикам Кремля, который всегда пытается унести то, что ему никогда не принадлежало. Она призвала международных партнеров не поддаваться этим манипуляциям и не загонять Украину в стратегический тупик.

«Это очевидно неверный подход. Это, конечно, российский сценарий переговоров, когда они требуют того, что им никогда не принадлежало, и именно поэтому мы также подчеркиваем, что это ловушка, в которую мы не должны попасть», — отметила европейская чиновник.

Гарантии безопасности и реакция Кремля

Напомним, что ранее Украина оказалась перед сложным выбором, ведь может получить желаемые гарантии безопасности от США только при одном критическом условии – полном выводе своих войск из территории Донбасса. Об этом откровенно заявил президент Владимир Зеленский, объяснив, что американская сторона напрямую связывает финальное согласование документов безопасности с готовностью Киева покинуть восточные регионы.

Глава государства подчеркнул, что такой сценарий крайне опасен и создает колоссальные риски для безопасности не только самой Украины, но и всей Европы, ведь передача контроля над Донбассом будет означать потерю стратегически важных оборонных позиций. Зеленский предположил, что Россия намеренно рассчитывает на усталость Вашингтона от войны и смену американских приоритетов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Между тем в Москве не заставили себя ждать с реакцией на такие новости и уже успели заявить, что якобы положительно восприняли слова Зеленского относительно жестких условий США о предоставлении гарантий безопасности. С соответствующим циничным заявлением выступил специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев.

По словам кремлевского чиновника, речь идет именно о той позиции, при которой Вашингтон готов предоставить Киеву поддержку исключительно в случае полного выхода украинских Вооруженных Сил с территории украинского Донбасса. Российская сторона пытается использовать этот факт для пропаганды и давления на международное сообщество.