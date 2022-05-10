Луганская область – это второй Мариуполь, — Гайдай

Глава Луганской области Сергей Гайдай считает, что регион есть таким же форпостом, как и Мариуполь Донецкой области.

Украинские защитники сдерживают в Луганской области огромное нашествие российских оккупантов. Благодаря этому можно улучшить положение на флангах и не дать сделать врагу кольцо.

Об этом глава ОВА сказал в эфире одного из телеканалов.

По словам Гайдая, время – на руку украинским защитникам. Ведь это дает возможность дождаться оружия, которое должно предоставить Запад.

"Мы сдерживаем огромное количество орков прямо на себе, не пропускаем их дальше. Мы можем локально даже освободить один-два населенных пункта и идти в контрнаступление. Но зачем? Нам нужно одержать не победу над какой-то деревней, не вернуть отдельные территории в оккупации. Нам нужно выиграть войну. Чем дольше мы продержимся, тем больше наши бригады будут снабжены хорошим дальнобойным вооружением. Ну, и соответственно, потом шансов российской армии мы уже не дадим", — подчеркнул он.

Как сообщалось, армия Российской Федерации не прекращает попытки наступления в направлениях Лимана Донецкой области и Северодонецка в Луганской области. В настоящее время продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.

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