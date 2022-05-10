Луганська область - це другий Маріуполь, - Гайдай

Очільник Луганської області Сергій Гайдай вважає, що регіон перебуває є таким же форпостом, як і Маріуполь на Донеччині.

Українські захисники стримують на Луганщині величезну навалу російських окупантів. Завдяки цьому є змога покращити становище на флангах і не дати зробити ворогу кільце.

Про це голова ОВА сказав в ефірі одного з телеканалів.

За словами Гайдая, час - на руку українським захисникам. Адже це дає можливість дочекатися на зброю, яку має надати Захід.

"Ми стримуємо величезну кількість орків просто на собі, не пропускаємо їх далі. Ми можемо локально навіть звільнити один-два населених пункти і йти у контрнаступ. Але навіщо? Нам треба отримати не перемогу над якимось селом, не повернути окремі території в окупації. Нам треба виграти війну. Чим довше ми протримаємося, тим більше наші бригади будуть забезпечені хорошим далекобійним озброєнням. Ну, і відповідно, потім шансів російській армії ми вже не дамо", - наголосив він.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації не припиняє спроби наступу в напрямках Лиману Донецької області та Сєвєродонецька на Луганщині. Наразі тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області.

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