Массированная атака на Харьков: Клименко сообщил о последствиях (фото)

На момент публикации известно по меньшей мере о 55 раненых и 5 погибших.
В пятницу, 30 августа, российские террористы нанесли серию ударов по Харькову. 5 человек погибли, в том числе 14-летняя девочка. На момент публикации известно по меньшей мере о 55 раненых людях.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Цели врага – гражданские объекты, мирные люди, дети. Это очередное жестокое военное преступление России тщательно документируется", – подчеркнул Клименко.
Министр отметил, что на местах ударов в городе работают все оперативные службы: спасатели, полицейские и психологи ГСЧС. Развернутый оперативный штаб, где принимают заявления от потерпевших, работает криминалистическая лаборатория. Также проводятся поквартирные обходы, чтобы убедиться, что всем пострадавшим оказана помощь.
"Благодарность коммунальщикам и волонтерам за активное привлечение к спасательным и ликвидационным работам. Поврежденные дома взяты под охрану полицией", — добавил Игорь Клименко.
Напомним, российская атака на Харьков повлекла за собой отключение света. Энергетики возобновляют электроснабжение.
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