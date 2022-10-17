Мэр Москвы заявил о завершении мобилизации в столице России

В Москве объявили о завершении так называемой частичной мобилизации.

В Москве завершилась "частичная" мобилизация мужчин на войну против Украины.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

"Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве", – пишут средства массовой пропаганды РФ.

Мобилизация в РФ

Российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил о "частичной" мобилизации в России. РФ планировала призвать в оккупационную армию от 300 тысяч до одного миллиона человек.

14 октября глава Кремля отчитался уже о 222 тысячах мобилизованных лиц.

Как известно, российские мобилизованные плохо оснащены и вынуждены самостоятельно покупать снаряжение, которое им должны выдавать во время индивидуальной экипировки. Происходит это из-за повсеместной коррупции в армии и плохой логистики.

По словам военного эксперта Олега Жданова, в некоторых регионах РФ процесс мобилизации приостановлен из-за организационных проблем и трудностей с распределением мобилизованных. "Вот когда они "распихивают" этих, тогда пойдет следующая волна мобилизации", — сказал эксперт.

А пока заявление Путина об окончании мобилизации через две недели призвано успокоить российское население, считает эксперт.

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