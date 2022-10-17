Мэр Москвы заявил о завершении мобилизации в столице России

В Москве объявили о завершении так называемой частичной мобилизации.
В Москве завершилась "частичная" мобилизация мужчин на войну против Украины.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.
"Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве", – пишут средства массовой пропаганды РФ.
Мобилизация в РФ
Российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил о "частичной" мобилизации в России. РФ планировала призвать в оккупационную армию от 300 тысяч до одного миллиона человек.
14 октября глава Кремля отчитался уже о 222 тысячах мобилизованных лиц.
Как известно, российские мобилизованные плохо оснащены и вынуждены самостоятельно покупать снаряжение, которое им должны выдавать во время индивидуальной экипировки. Происходит это из-за повсеместной коррупции в армии и плохой логистики.
По словам военного эксперта Олега Жданова, в некоторых регионах РФ процесс мобилизации приостановлен из-за организационных проблем и трудностей с распределением мобилизованных. "Вот когда они "распихивают" этих, тогда пойдет следующая волна мобилизации", — сказал эксперт.
А пока заявление Путина об окончании мобилизации через две недели призвано успокоить российское население, считает эксперт.
Читайте также: