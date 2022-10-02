Морпех из "Азовстали" Дианов рассказал о увлечении металлом

По словам военного, этим делом он увлекся еще в детстве благодаря папе.

Морской пехотинец и защитник Мариуполя Михаил Дианов рассказал, что он увлекся работой с металлом еще в детстве, поскольку папа работал на предприятии, где был доступ к станкам.

Об этом он сказал в интервью ТСН в рамках национального телемарафона.

"Папа работал в автобусном парке, где ремонтировали карбюраторы. Я приходил к нему на работу постоянно. Его мастерская была на втором этаже, а на первом этаже был огромный цех и стояли токарные станки, фрезерные станки. И как увидел, сразу пошел и сказал папе, что хочу сделать нож. Папа сразу сказал, "возьми клапан, иди в кузницу, там тебе его расклепают и будет заготовка и давай". Я сделал один, второй нож", — рассказал он.

По словам морпеха, один из первых ножей, которые они вместе сделали с отцом, до сих пор есть на семейной кухне.

Напомним, Дианов рассказал, в какой стране будет проходить лечение.

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