Морпех из "Азовстали" Дианов рассказал о увлечении металлом

По словам военного, этим делом он увлекся еще в детстве благодаря папе.
Морской пехотинец и защитник Мариуполя Михаил Дианов рассказал, что он увлекся работой с металлом еще в детстве, поскольку папа работал на предприятии, где был доступ к станкам.
Об этом он сказал в интервью ТСН в рамках национального телемарафона.
"Папа работал в автобусном парке, где ремонтировали карбюраторы. Я приходил к нему на работу постоянно. Его мастерская была на втором этаже, а на первом этаже был огромный цех и стояли токарные станки, фрезерные станки. И как увидел, сразу пошел и сказал папе, что хочу сделать нож. Папа сразу сказал, "возьми клапан, иди в кузницу, там тебе его расклепают и будет заготовка и давай". Я сделал один, второй нож", — рассказал он.
По словам морпеха, один из первых ножей, которые они вместе сделали с отцом, до сих пор есть на семейной кухне.
Напомним, Дианов рассказал, в какой стране будет проходить лечение.
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