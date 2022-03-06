На войне в Чернигове погиб военный в день, когда у него родилась дочь

Украинский защитник получил тяжелое ранение ног
Во время войны с российскими оккупантами в Черниговской области погиб украинский защитник, лейтенант Сергей Пантелюк. В украинского воина остались родители, жена и дочь, которая родилась в день его гибели.
Трагическое известие сообщил мэр Бершади Виталий Драган, а также рассказала мать погибшего "Суспильному".
Отмечается, что 25 февраля военный встречал колонну танков возле Равнополья, где в боевую машину украинских защитников пришел удар оккупантов. Тогда же из-за атаки россиян украинец получил тяжелое ранение ног.
"Моему Сергею осколки попали в ногу, это была артерия. Он так кричал от боли. Его забрали в больницу в Чернигов, но через несколько часов от одержанных травм он умер", — сказала женщина.
По словам женщины, в тот же день у защитника родилась дочь. Девочку назвали Миланой.
Мать погибшего рассказала, что ее сын планировал уехать на роды, но сменил планы, когда прозвучала сирена. Сергей позвонил матери и сказал это. Именно этот разговор был их последним.
"Родители остались без сына, жена без мужа, а новорожденная дочь так никогда и не встретится с отцом. Вечная память погибшему Герою, отдавшему свою жизнь за Украину!", — написал Драган.
Отмечается, что Сергей Пантелюк был родом из села Бырловка Винницкой области. Окончил Львовский лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут и национальную академию Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.