На войне в Чернигове погиб военный в день, когда у него родилась дочь

Украинский защитник получил тяжелое ранение ног

Во время войны с российскими оккупантами в Черниговской области погиб украинский защитник, лейтенант Сергей Пантелюк. В украинского воина остались родители, жена и дочь, которая родилась в день его гибели.

Трагическое известие сообщил мэр Бершади Виталий Драган, а также рассказала мать погибшего "Суспильному".

Отмечается, что 25 февраля военный встречал колонну танков возле Равнополья, где в боевую машину украинских защитников пришел удар оккупантов. Тогда же из-за атаки россиян украинец получил тяжелое ранение ног.

Сергей Пантелюк / facebook.com/profile.php?id=100023517755973

"Моему Сергею осколки попали в ногу, это была артерия. Он так кричал от боли. Его забрали в больницу в Чернигов, но через несколько часов от одержанных травм он умер", — сказала женщина.

По словам женщины, в тот же день у защитника родилась дочь. Девочку назвали Миланой.

Мать погибшего рассказала, что ее сын планировал уехать на роды, но сменил планы, когда прозвучала сирена. Сергей позвонил матери и сказал это. Именно этот разговор был их последним.

"Родители остались без сына, жена без мужа, а новорожденная дочь так никогда и не встретится с отцом. Вечная память погибшему Герою, отдавшему свою жизнь за Украину!", — написал Драган.

Отмечается, что Сергей Пантелюк был родом из села Бырловка Винницкой области. Окончил Львовский лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут и национальную академию Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.