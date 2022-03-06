Разведка опубликовала имена российских воюющих в Украине танкистов

Танкисты знали, что выполняют преступные приказы, но сознательно совершили этот выбор, заявили в разведке.

Украинская разведка опубликовала список личного состава 6-й отдельной танковой бригады российских войск, участвующей в войне против Украины.

Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны 6 марта.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины обнародует список личного состава 6 отдельной танковой бригады оккупационных войск России (военная часть 54096), участвующей во вторжении в Украину. Танкисты, вы знали, что выполняете преступные приказы, но вы сознательно сделали этот выбор!" – говорится в сообщении.

Полный список имен российских танкистов опубликован на сайте ГУР МО.