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Разведка опубликовала имена российских воюющих в Украине танкистов

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Разведка опубликовала имена российских воюющих в Украине танкистов

poltava.to

Танкисты знали, что выполняют преступные приказы, но сознательно совершили этот выбор, заявили в разведке.

Украинская разведка опубликовала список личного состава 6-й отдельной танковой бригады российских войск, участвующей в войне против Украины.

Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны 6 марта.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины обнародует список личного состава 6 отдельной танковой бригады оккупационных войск России (военная часть 54096), участвующей во вторжении в Украину. Танкисты, вы знали, что выполняете преступные приказы, но вы сознательно сделали этот выбор!" – говорится в сообщении.

Полный список имен российских танкистов опубликован на сайте ГУР МО.

#ОккупантыРФ ‼️ Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины обнародует список личного состава 6...

Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Воскресенье, 6 марта 2022 г.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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