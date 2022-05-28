На Закарпатье разрешили ходить в горы, однако есть определенные ограничения

В области упразднили запрет на посещение лесов.
Совет обороны области отменил запрет на въезд в леса Закарпатья, но и дальше запрещено посещать пограничные участки в горном массиве Мармаросы, а также на территории Ужанского национального парка.
Об этом сообщает Закарпатская ОВА.
"Совет обороны области отменил запрет на въезд в леса Закарпатья транспортных средств, другую самоходную технику (кроме транзитных путей) и посещение лесов населением", — говорится в сообщении.
Однако закарпатцам и гостям региона запрещено посещать отдельные участки туристических маршрутов в период военного положения.
Речь идет о запрете посещения следующих участков туристических маршрутов:
- Закарпатский туристический путь в точках: переход Убля/Малый Березный – пгт Большой Березный – ур. Яворник – с. Соль – ур. Княгиня – с. Стужица – с. Загорб – г. Черемуха – с. Лубня – г. Плишка – с. Верховина-Быстрая – пер. Ужецкий; г. Стиг – г. Межипотоки – г. Пип Иван; Мармаросский – пол. Лисича – с. Деловое;
– из с. Делового в г. Пип Иван на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения;
- к водопаду Ялинскому на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения;
- в минеральный источник в урочище Головач на территории Марамороського природоохранного научно-исследовательского отделения;
– с. Стужица – Пралисы – Кременец на территории Ужанского национального природного парка;
– ур. Быстрый – лесной дом – Стела на границе на территории Ужанского национального природного парка;
– с. Стужица – гора Кременец на территории Ужанского национального природного парка.
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