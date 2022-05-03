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Не от оружия: военный эксперт сообщил, от чего зависит деблокада Мариуполя

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Не от оружия: военный эксперт сообщил, от чего зависит деблокада Мариуполя

Getty Images

Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что поставки Западом оружия в Украину, безусловно, очень важны, но на ситуацию в Мариуполе не влияют. Деблокада города будет зависеть от того, насколько успешно украинские военные устоят на Донбассе.

Эксперт также отметил, что если идти на прорыв или на деблокаду Мариуполя, то из южной части зоны ООС.

Об этом Жданов рассказал в интервью для Youtube-канала Украина 24.

"Я бы привязал Мариуполь к событиям на Донбассе. Вот когда у нас на Донбассе ситуация начнет проясняться в нашу пользу, тогда мы будем говорить", – сказал военный эксперт.

"Фактически это правый фланг зоны ООС. И если идти на прорыв или на деблокаду Мариуполя, то именно там, с южной части зоны ООС, оттуда нужно возвращать часть войск и пробиваться на Мариуполь. Там наиболее узкое место, самое короткое", – добавил Жданов. .

Поэтому, продолжил он, поставки оружия в глобальном смысле изменяют ситуацию в пользу Украины. Однако именно деблокада Мариуполя будет зависеть, прежде всего, от того, насколько успешно украинские войска устоят на Донбассе в этой оборонной операции, резюмировал эксперт.

Напомним, 20 апреля советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация в Мариуполе – тяжелая проблема и объяснил, почему деблокада города пока невозможна.

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