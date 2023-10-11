Обострение в Авдеевке: какая ситуация к северу от города

В ночь на среду, 11 октября, происходили стрелковые бои с севера от Авдеевки Донецкой области. Они продолжаются до сих пор.

Об этом в эфире "Общественное. Сопротивление" рассказал руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

Оккупационная армия обстреливает украинские позиции из "Градов", ствольной артиллерии и т.д.

"Не так горячо, как вчера, но бои продолжаются. Ночь прошла более-менее спокойно. Было два десятка хаотических одиночных "прилетов" по старой части города, немного было по центральной", — подчеркнул он.

По словам Барабаша, погибших и раненых за прошедшие сутки, 10 октября, нет.

Как сообщалось, вчера Барабаш проинформировал, что в Авдеевке обострение: к северу от города продолжаются тяжелые бои. Оккупанты совершали массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и "Градов".

Утром 11 октября представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что на Авдеевском направлении российские захватчики силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки.

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