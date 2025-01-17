Обстрел Кривого Рога: количество пострадавших продолжает расти

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара россиян по Кривому Рогу завершена.

Об этом сообщила национальная полиция Украины.

"По состоянию на 19.10 в полицию поступило 47 заявлений от пострадавших о повреждении имущества", — говорится в сообщении.

В результате обстрела погибли четыре человека, 14 получили ранения.

Среди разрушений – уничтожение учебного заведения, повреждение более 10 транспортных средств, многоэтажек и около двух десятков частных домов.

Последствия обстрела

Напомним, 20 января в Кривом Роге объявлен днем траура по погибшим в результате ракетных обстрелов.

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